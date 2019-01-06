"Усі розуміють ситуацію", – Фабрегас прокоментував чутки про відхід з Челсі

Хавбек Челсі Сеск Фабрегас прокоментував чутки про можливий відхід з лондонського клубу.

"Зараз я не можу нічого сказати тому що я поважаю Челсі, але всі розуміють, що відбувається. Час летить дуже швидко.

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Таке відчуття, ніби на минулому тижні я тільки починав грати в футбол на професійному рівні, а сьогодні за моєю спиною вже 15 років. Хочу дати пораду молодих футболістів: насолоджуйтеся кожною секундою, яку ви проводити на футбольному полі", – цитує Фабрегаса Goal.

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