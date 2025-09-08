– Як ти потрапив до Шахтаря?

– Це взагалі цікава історія. Коли розпочинався дитячий чемпіонат України, то я був четвертим воротарем у Дніпрі й навіть не потрапив до заявки. Так вийшло, що Костянтин Вікторович Шевченко та Валерій Анатолійович Нападенський шукали воротаря й попросили в Дніпра мене.

Дніпро чомусь не хотів віддавати, але Шевченко та Нападенський принципово наполягли, повірили та дали шанс. І ось я у 15 з половиною років дебютував у Вищій лізі чемпіонату України. Відіграв за училище півтора сезону й одразу отримав пропозиції піти до Дніпра U-19 або до Шахтаря U-17. Тоді я обрав останніх, бо Дніпро розпадався.

– Чому ти затримався у Шахтарі лише на один рік?

– Ну, там в нас просто виникло непорозуміння з приводу мого перебування в клубі. Через багато років ми з тренером вже обговорили ту ситуацію.

Тоді я протягом певного часу не міг визначитися, чи залишатися. Старші хлопці лякали контрактами з дуже великими компенсаціями до 23 років, через які ти потім ніяк не міг піти. У підсумку ухвалив рішення рухатися далі й опинився у ФК Полтава.

– Вихованець Шахтаря Владислав Хомутов в інтерв’ю нам розповідав, що компенсації за виховання у Шахтарі могли складати навіть 100-200 тисяч доларів, через що багато талантів покидали клуб.

– Ну, так. Плюс усі розуміли, що є Толя Трубін. Він вже тоді готувався під першу команду й був на один рік молодшим. Він би виступав і в U-19, і в дублі, і в основі. Інші б отримали дуже мало можливостей для ігрової практики. Стало очевидно, що цей воротар за рік-два займе місце першого номера Шахтаря. Це була справа часу, – пояснив Микита Федотов в інтерв’ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Федотов цього літа перейшов з ЮКСА в Буковину на правах вільного агента.

