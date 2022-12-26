"На фотосесію прийшли усі фотографуватися. Усі стоять, а Марлос ще спить. Потім він приїжджає – всі у білих сорочках, а він у синій. Це така людина просто.

"Історія завершена": Марлос вперше прокоментував відхід із Шахтаря

Тепер є Гармаш? Поки за ним нічого такого не помічав. Вчасно приходить. Ну, може, на хвилину запізнився, але так, як Марлос, такого не було", – розповів Довбик у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Марлос влітку попрощався зі збірною України, а нещодавно поїхав до Бразилії після завершення контракту з Шахтарем.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ