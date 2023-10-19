"Ми можемо тільки позитивно оцінити свій виступ, адже зробили крок до цілі, здобули шість пунктів. Зберігаємо гарні шанси на потрапляння на Євро-2024. У листопаді будемо готуватися до найважливішого матчу в році. Дуже сподіваюся, що ми зможемо досягнути нашої цілі.

Ребров підсумував жовтневий цикл збірної України – у вирішальному матчі буде звична перешкода

Неприємно, коли випадають важливі гравці – нам не могли допомогти Циганков і Ярмоленко. Усі переживали, чи зможемо ми закрити ці "дірки". Слава Богу, що хлопці, які їх замінили, добре відпрацювали. Віктор уже повернувся до тренувань, а Андрію зробили операцію, тому він потребує більше часу для відновлення. Він — капітан і лідер команди, його присутність у роздягальні дуже важлива, тож чекаємо на його повернення.

Кожен матч відбору важливий, але поєдинки із сильними суперниками надають сил, енергії та задоволення. Тому міг би виділити в цьому кваліфікаційному турнірі зустріч з Англією, коли ми зіграли внічию", – цитує Степаненка прес-служба УАФ.

"Нравицця, як воно горить": хто у Реброва полтавський палій, Мальта знову на підйомі, кому вийти з групи, а кому із СІЗО