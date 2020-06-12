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Усі матчі Ліги чемпіонів прийме одне місто, – Bild

11:15 1367 Читать на русском
Усі матчі Ліги чемпіонів прийме одне місто, – Bild
Манчестер Сіті святкує успіх у Мадриді / Reuters

УЄФА готується віддати одному європейському місту право на проведення не лише "фіналу вісьмох" Ліги чемпіонів, а й усіх поєдинків турніру, починаючи з незіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

 

Лісабон прийме решту поєдинків ЛЧ сезону 2019/20, стверджує Bild.

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Це означає, що саме в португальській столиці зіграють і 4 матчі-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубка. Йдеться, зокрема, про поєдинки Манчестер Сіті – Реал, Ювентус – Ліон, Баварія – Челсі та Барселона – Наполі. Матчі цієї стадії заплановані на 8-9 серпня.

До слова, вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів вже оформили Аталанта, РБ Лейпциг, мадридський Атлетіко та Парі Сен-Жермен. Починаючи з 1/4 фіналу, ЛЧ відбудеться у форматі міні-турніру з одного матчу. Усі поєдинки приймуть два лісабонські стадіони – Жозе Альваладе та Да Луж.

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Головне Ештадіу да Луж Жозе Альваладе Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид
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