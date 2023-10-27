"Усі команди беруть участь в боротьбі за титул чемпіона. Ті, хто зараз трохи позаду, можуть наздогнати. Ще зарано говорити про фаворитів. Манчестер Юнайтед? Спитайте мене, коли до кінця сезону залишиться 9 турів.

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Якого б тренера Манчестер Юнайтед не мав, це завжди був важкий суперник. Якість команди, їхній стадіон, характер, імпульс. Вони мають здатність бути на висоті. Сплеск – і вони забивають гол. У мене немає сумнів щодо їхньої якості. Завжди було так, завжди буде.

Я хочу подивитися на наш менталітет у неділю на Олд Траффорд. Ми багато вигравали. Питання не в тому, чи ми виграємо, а в тому – що відбудеться далі. Я хочу, щоб моя команда довела, що має правильний менталітет, необхідний для перемоги в подібних іграх.

Між нами правильне суперництво, є повага з боку обох клубів. Це мій восьмий сезон у ролі тренера Манчестер Сіті, і за цей час не було великих проблем та скандалів. Ми й вигравали у МЮ, і програвали їм. Звісно, особливим був фінал Кубка Англії – вони хотіли завадити зробити требл. Звичайно, нам було важливо приїхати до Стамбула (на фінал Ліги чемпіонів), щоб мати можливість зробити те, що ми зробили (виграли требл і повторили досягнення Манчестер Юнайтед сезоні-1998/99)", – цитує наставника "містян" BBC.

Нагадаємо, що манчестерське дербі заплановано на неділю, 29 жовтня. Початок матчу о 17:30 за київським часом. Наразі Манчестер Сіті перебуває на другій сходинці з 21 балом, Манчестер Юнайтед відстає на шість очок.

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