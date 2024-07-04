Керівництву Саудівської Аравії не сподобалася відсутність конкуренції в чемпіонаті країни, незважаючи на підписання контрактів із такими гравцями, як Кріштіану Роналду і Карім Бензема.

Усі футбольні клуби Саудівської професійної ліги буде приватизовано, повідомило міністерство спорту країни. Після продажу чотирьох найбільших клубів минулого року шість будуть виставлені на продаж у серпні, а ще вісім – пізніше. Загалом у Професійній лізі Саудівської Аравії 18 клубів. Чотири з них – Аль-Хіляль, Аль-Наср, Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад – були придбані Державним інвестиційним фондом (PIF), суверенним фондом добробуту королівства, у 2023 році.

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Це вливання капіталу дозволило їм залучити топ-гравців, таких як Кріштіану Роналду, Карім Бензема і Неймар. Минулого літа саудівські клуби, включно з чотирма клубами, що належать PIF, витратили на трансфери 957 мільйонів доларів (близько 886 мільйонів євро), поступившись за цим показником конкуренцією тільки англійській Прем'єр-лізі. Однак це призвело до незбалансованого сезону, відзначеного світовим рекордом Аль-Хіляля – клуб Неймара здобув 34 перемоги поспіль.

На думку міністерства, приватизація клубів є частиною зусиль із "прискорення трансформації спортивного сектору". Найбільший у світі експортер сирої нафти прагне знизити свою залежність від нафти і поліпшити свій імідж.

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