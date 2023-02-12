Усі клуби АПЛ не будуть приєднуватись до оновленого проєкту Суперліги, стверджує The Guardian. Організатори змагань вже про це знають.

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Рішення було ухвалене під час зборів команд у Лондоні, коли виконавчий директор турніру Річард Мастерс представляв їм свій план. Переконати представників однієї з найпопулярніших ліг не вдалось.

Нагадаємо, про створення Суперліги оголосили у квітні 2021-го, але проєкт проіснував лише 2 доби. Тривалий час були перемовини з іншими клубами щодо трансформації. Оновлений проєкт передбачає створення відкритої ліги на 60-80 команд із поділом на дивізіони.

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