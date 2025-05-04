"Усі хочуть від мене більшого": Довбик прокоментував переможний гол у ворота Фіорентини
Форвард Рома Артем Довбик поділився емоціями після свого голу у ворота Фіорентини в матчі 35-го туру Серії А (1:0).
Артем Довбик відповів на запитання журналістів Sky Sport і DAZN.
– Прокоментуйте гол.
– Було важливо забити, це надає мені великої впевненості. Також, перш за все, важливо допомогти команді перемогти.
– Що для вас означає цей сезон? Оплески стадіону?
– Це фантастичний стадіон, фантастичні вболівальники, вони підтримують нас усю гру. Для мене важливо насолоджуватися моментом і допомагати команді. Три дуже важливих очки.
– Раньєрі сказав, що очікує від вас більшого. Як ви думаєте, що ви можете дати в цих останніх трьох матчах?
– Я розумію, всі хочуть від мене більшого. Я намагаюся викладатися на полі на повну. Іноді це виходить добре, іноді ні, але це футбол. Я намагаюся вдосконалюватися.