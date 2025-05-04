Форвард Рома Артем Довбик поділився емоціями після свого голу у ворота Фіорентини в матчі 35-го туру Серії А (1:0).

Артем Довбик відповів на запитання журналістів Sky Sport і DAZN.

– Прокоментуйте гол.

– Було важливо забити, це надає мені великої впевненості. Також, перш за все, важливо допомогти команді перемогти.

– Що для вас означає цей сезон? Оплески стадіону?

– Це фантастичний стадіон, фантастичні вболівальники, вони підтримують нас усю гру. Для мене важливо насолоджуватися моментом і допомагати команді. Три дуже важливих очки.

– Раньєрі сказав, що очікує від вас більшого. Як ви думаєте, що ви можете дати в цих останніх трьох матчах?

– Я розумію, всі хочуть від мене більшого. Я намагаюся викладатися на полі на повну. Іноді це виходить добре, іноді ні, але це футбол. Я намагаюся вдосконалюватися.