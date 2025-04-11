"Усі хочуть. Але я чітко для себе усвідомлюю, що я не хочу в жодному разі бути тягарем для Динамо. У жодному разі не хочу, щоб я просто був і займав чиєсь місце. Це не для мене, і це не про мене.

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Якщо я впевнений, що я зможу допомогти клубу в тій іпостасі, в якій сам себе бачу, в якій ми домовимось з президентом чи спортивним директором, я з радістю приєднаюся", – сказав Сидорчук для YouTube-каналу Футбол 2.0.

Нагадаємо, Сергій Сидорчук виступав за Динамо у 2012-2023 рр. Наразі 33-річний футболіст грає за бельгійський Вестерло, цього сезону він провів 12 матчів за свій клуб та віддав 2 результативні передачі.

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