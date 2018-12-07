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"Усі хочуть бачити Миколаїв в УПЛ", – новий тренер "корабелів" Шищенко розповів про амбіції команди

17:35 7 Читать на русском
"Усі хочуть бачити Миколаїв в УПЛ", – новий тренер "корабелів" Шищенко розповів про амбіції команди
Сергій Шищенко / ФК Миколаїв

Новий головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко заявив, що команда прагне в майбутньому вийти в УПЛ.

"Миколаїв – це футбольне місто, тут люблять футбол, тут завжди була міцна команда. Зрозуміло, і вболівальники, і керівництво, і ми як тренери – всі хочемо бачити МФК Миколаїв у Прем'єр-лізі. Однак необхідно йти до своєї мети поступово, готуватися планомірно.

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Важливим фактором є футбольна інфраструктура, а вона в Миколаєві розвивається. Я вже встиг ознайомитися з новим тренувальним натуральним полем Центрального міського стадіону, бачив стадіон зі штучним газоном в Парку Перемоги. Це важливі нюанси для правильної організації тренувального процесу і професійного зростання футболістів", – цитує Шищенка офіційний сайт Миколаєва.

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Сергій Шищенко Сергій Шищенко Миколаїв Миколаїв Перша ліга
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