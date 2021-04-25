"Довіра до Федика безмежна і безапеляційна. Він – дуже і дуже сильний тренер, у нього абсолютна довіра від президента.

Федик: Вірю в те, що Рух залишиться в еліті, але пообіцяти нічого не можу

Одна справа – працювати в Шахтарі, коли у тебе футболістів на 200 мільйонів, а інша – в команді, яка будується за рахунок молодих. У Шахтарі і я був би хорошим тренером.

Робота Федика – керувати командою і готувати її. Він це робить дуже здорово", – сказав Козловський у програмі "ТУР Online".

Нагадаємо, в останньому турі Рух на виїзді розгромив Маріуполь 0:3 і, набравши 20 очок, піднявся на 12-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Рух розгромив Маріуполь у скандальному матчі – львів'яни покинули зону вильоту з УПЛ