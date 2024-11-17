"Моя казахська історія закінчилася. Хоча в житті все може перевернутись у різні боки, але поки що маю інші напрямки. Думаю, до нового року все має вирішитись у плані моєї подальшої кар'єри. Але в Ордабаси мене вже точно не буде.

Екс-зірки збірної України стали вільними агентами – великий розпродаж у клубі, який завоював місце в єврокубках

В Казахстані немає такого, як, наприклад, у Динамо чи на Кіпрі, де я виступав. Там, щонайменше, за півроку до закінчення контракту керівництво клубу спілкується з футболістом щодо його майбутнього. У Казахстані угода найчастіше розрахована на рік і лише на самому фініші, як-то кажуть, за фактом йдеться про майбутнє. Це різний рівень організації процесу. Я маю з чим порівнювати. Просто в Казахстані практично всі клуби державні, може, тому їм так зручніше працювати з футболістами.

У будь-якому випадку, це для мене досвід. Я разом із Ордабаси ставав чемпіоном Казахстану, чого клуб раніше не досягав у своїй історії. Цього року команда теж непогано виступала, але змазала кінцівку сезону та не змогла повторити своє досягнення. Чому? Хоча б тому, що половина команд виступає на синтетичному покритті. До того ж погода вносила свої корективи. Наприклад, ми вилітали з Шимкента, де було +20 градусів, до міста, де мінусова температура. При цьому летіти потрібно було 2 000 км. Це позначалося на готовності команди. Зараз важливо зробити висновки та рухатися далі.

Зараз я відпочиваю зі своєю родиною. Маю декілька варіантів продовження кар'єри. Ще є час, але, природно, хочеться якнайшвидше знайти команду і визначитися зі своїм майбутнім. Хочеться бути ближчим до України, але щоб це був європейський клуб.

Чи можна припустити моє повернення в УПЛ? Все може бути. Нині такий час, що нічого не можна виключати. Але, знову ж таки, є ряд факторів, і найголовніше – це сім'я, не хотілося б наражати їх на небезпеку. Чи розглянув би пропозицію від Шахтаря? Не перейду туди за жодних обставин. У мене динамівське серце. Я розумію, що такий варіант малоймовірний, проте я й не зміг би перейти в стан принципового суперника Динамо", – сказав Бєсєдін у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, 28-річний нападник – вихованець Динамо. Виступав в оренді за харківський Металіст та кіпрську Омонію. Забив 2 голи у 19 матчах за збірну України. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

"Чи це не найглибше дно в історії?": Мудрик – єдина надія, збірну номінують у Книгу рекордів Гіннеса, обличчя Каладзе