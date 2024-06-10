На Стемфорд Брідж відбувся благодійний матч між англійськими та світовими зірками.

Традиційно щороку селебріті та колишні футболісти зустрічаються в рамках благодійного матчу ЮНІСЕФ Soccer Aid. Англія проти світу. Цього разу вдалося зібрати 15 мільйонів фунтів для ЮНІСЕФ, повідомляє Daily Mail.

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Англія перемогла вперше з 2018 року. Матч завершився з рахунком 6:3. Френк Лемпард на пару з Роббі Вільямсом виграв тренерську дуель в Маурісіо Почеттіно.

Еден Азар забив зі штрафного за світ, а Петру Чеху довелося виступити трішки манекеном: Джо Коул забив йому поміж ніг, а Джек Вілшер накрутив голкіпера та викотив на порожні ворота Еллен Вайт (перша жінка з голом в Soccer Aid).

Але головна подія була неприємною. Усейн Болт отримав серйозне пошкодження та покинув поле на ношах. Згодом найшвидша людина світу написала в соцмережах, що йому діагностували розрив ахілла.