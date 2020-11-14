Усейн Болт назвав прудкішого за себе футболіста
Легендарний спринтер Усейн Болт поділився думками, хто з провідних футболістів сучасності міг би скласти йому конкуренцію на біговій доріжці.
Восьмиразовий олімпійський чемпіон оцінив гіпотетичне змагання з Кріштіану Роналду в інтерв'ю Marca.
"До зустрічі з ним я вважав Гіггза найбільшим професіоналом", – екс-тренер Манчестер Юнайтед
"Із повною упевненістю кажу, що Кріштіану переміг би. Причина – він досі в ділі. Я вважаю його суператлетом, він завжди в топі свого виду спорту. Він щодня старанно працює, завжди зосереджений. На цей момент, думаю, він швидший за мене", – заявив Болт.
Нагадаємо, що ямайський спринтер теж намагався закріпитися у професіональному футболі. Він, зокрема, тренувався з Борусією Д, норвезьким Стрьомсгодсетом і австралійським Сентрал Кост Марінерс.
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