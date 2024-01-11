Керівництво мадридського Реала розкололося на дві частини в питанні трансферу центрального нападника. Як інформує Football Transfers, один табір виступає за підписання форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе, другий – за трансфер Віктора Осімхена з Наполі.

Наполі офіційно продовжив контракт з Осімхеном

Розкол щодо питання дуже серйозний. Повідомляється, що "більш досвідчені боси" "бланкос" впевнені в тому, що Осімхен – найкращий варіант для Реала через свій стиль. Вони вважають, що Віктор грає в стилі Каріма Бензема, а тому краще впишеться в команду. Також цей табір упевнений, що фінансові вимоги Мбаппе занадто завищені.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Осімхен продовжив контракт із Наполі до літа 2026 року.

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