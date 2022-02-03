Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про перший зимовий збір "гірників", який тривав довше, ніж зазвичай.

"Провели хорошу роботу. Більше тактичну, але була й фізична. Розуміємо, що Де Дзербі має свої вимоги. Своєрідні трохи збори. Останні 5 років ми мали збори 9-12 днів, а зараз інакше.

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Але для мене проблеми немає. Влітку на Євро ми взагалі 50 днів сиділи, тож усе нормально. Усе покажуть офіційні матчі", – цитує Пятова сайт "гірників".

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Шахтар розташувався на другій сходинці, відстаючи від Динамо на два очки.

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