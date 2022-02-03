"Усе покажуть офіційні матчі", – Пятов відзначив нововведення Де Дзербі під час зимових зборів
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про перший зимовий збір "гірників", який тривав довше, ніж зазвичай.
"Провели хорошу роботу. Більше тактичну, але була й фізична. Розуміємо, що Де Дзербі має свої вимоги. Своєрідні трохи збори. Останні 5 років ми мали збори 9-12 днів, а зараз інакше.
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Але для мене проблеми немає. Влітку на Євро ми взагалі 50 днів сиділи, тож усе нормально. Усе покажуть офіційні матчі", – цитує Пятова сайт "гірників".
Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Шахтар розташувався на другій сходинці, відстаючи від Динамо на два очки.
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