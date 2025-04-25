Теді Цара, албанський вінгер Олександрії, відповів на запитання "Футбол 24" після перемоги над Інгульцем (1:0) у 26 турі УПЛ.

– Олександрія офіційно представлятиме Україну в єврокубках сезону 2025/26! Чи додала ця новина мотивації перед матчем? З яким настроєм ви виходили на гру?

– Це справді чудова новина для клубу, і ми пишаємося тим, що представлятимемо Україну в єврокубках. Але сьогодні, виходячи на поле, ми були зосереджені лише на одному – здобути три очки. І нам це вдалося.

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– Ви відкрили рахунок у матчі. Розкажіть про цей момент: то була напрацьована комбінація, чи, скоріше, інстинктивне рішення?

– Я інтуїтивно відчув, куди полетить м’яч, і вирішив діяти інакше. Це було більше про відчуття моменту. У футболі іноді все вирішує миттєва реакція і трохи фарту.

– Команда вже гарантувала собі медалі чемпіонату. Наскільки це додає впевненості та задоволення? Чи стало це додатковим джерелом мотивації сьогодні?

– Кожна перемога додавала нам впевненості, а ця медаль – ще більше. Це важлива подія для команди, і ми щиро раді цьому.

– Інгулець – аутсайдер ліги, але гра виявилася складною й завершилася лише одним голом. Як ви можете пояснити перебіг матчу та чому не вдалося забити більше?

– Найголовніше сьогодні – це перемога. Хоч гра пішла трішки не так, як ми очікували, все ж завершили матч, як і повинні – з трьома очками.

– Якою була перша думка після фінального свистка? Полегшення, радість, бажання святкувати?

– Якщо чесно, це було полегшення. Ми ризикували впродовж матчу, і краще було б раніше забити другий м’яч. Але за таким розвитком подій фінальний свисток при рахунку 1:0 відчувався, як велике полегшення.

– Якими були головні настанови на гру і наскільки, на вашу думку, команді вдалося їх виконати?

– Ми зробили не все ідеально, є над чим працювати. Але головне – ми витиснули максимум і здобули перемогу. Вірю, що наступного матчу будемо ще кращими.

– До речі, Олександрія не програла жодного домашнього матчу. У чому секрет?

– У нас дуже згуртований колектив, кожен бореться за результат. І вдома наш головний козир – це вболівальники. Їхня підтримка – неймовірна, вона заряджає нас до останньої хвилини.

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