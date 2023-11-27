– Даниле, останнім часом Шахтар небагато забиває, чому так? У першій грі з бельгійським клубом ти оформив дубль, чи спробуєш повторити успіх завтра?

– Для нас найголовніше – не велика кількість голів, а результат, а саме перемога. Завтра ми розраховуємо виключно на позитивний для Шахтаря підсумок.

– Чи вплинула на команду втрата очок в останньому матчі з Поліссям? Чому не вдалося забити?

– Ні, не вплинула, адже розуміємо, що попереду в чемпіонаті багато поєдинків, у яких можна як втратити дуже багато очок, так і пройти дистанцію взагалі без втрат. Усе в наших руках, потрібно лише перемагати. Гру з Поліссям хочеться забути, зараз усі думки про наступний матч.

Шахтар – Антверпен: прогноз на матч Ліги чемпіонів

– Шахтар уже грав з Антверпеном, що можеш сказати про цю команду? Як Шахтар збирається діяти завтра та які сильні сторони суперника відзначиш?

– Антверпен – дуже хороша команда, яка демонструє комбінаційний футбол, грає вперед та постійно шукає вільні зони, любить атакувати через середину. У складі є дуже хороші футболісти як атаки, так і захисту. Але, як і будь-який клуб, Антверпен має і слабкі сторони. Намагатимемося максимально скористатися часом, який залишився, щоб підготувати і нашу команду, і нашу атаку до завтрашньої гри. Сподіваюся, підійдемо до матчу з максимальним настроєм, адже розуміємо, що потрібна тільки перемога.

– Цієї Ліги чемпіонів німецький Фолькспаркштадіон став домашнім для Шахтаря. Чи почуваєтеся тут комфортно, як удома, адже в Гамбурзі вас приходять підтримати не лише українці, а й місцеві вболівальники?

– Звісно, уже дуже хочеться грати з уболівальниками вдома, в Україні, але наразі це неможливо. Дякую вболівальникам, які приходять на наші матчі в Гамбурзі, підтримують і дають нам другий дім у цьому місті, – цитує Сікана прес-служба Шахтаря.

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