"Усе це тільки фантазії": Вацко і Циганик спростували можливе призначення іноземця на місце Петракова
Журналісти Ігор Циганик та Віктор Вацко висловились щодо ймовірного призначення Вісенте Гомеса в. о. головного тренера збірної України на місце Олександра Петракова, допоки Сергій Ребров допрацьовує контракт з Аль-Айном.
"Наскільки мені відомо, все це тільки фантазії. Жодних передумов, жодного підґрунтя ця історія не має, щоб вважати її правдивою навіть гіпотетично", – заявив Вацко.
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"Неправда. Немає ніяких обговорень і розмов про Гомеса, наскільки я знаю. Хочу сказати: немає жодних перемовин з жодним кандидатом станом на 3 жовтня. У нас є головний тренер і він поїде на жеребкування відбору Євро-2024", – додав Циганик.
Нагадаємо, Вісенте Гомес працює помічником Сергія Реброва в Аль-Айні. Наразі наставником головної футбольної команди країни є Олександр Петраков, контракт якого чинний до 31 грудня цього року.
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