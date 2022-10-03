Журналісти Ігор Циганик та Віктор Вацко висловились щодо ймовірного призначення Вісенте Гомеса в. о. головного тренера збірної України на місце Олександра Петракова, допоки Сергій Ребров допрацьовує контракт з Аль-Айном.

"Наскільки мені відомо, все це тільки фантазії. Жодних передумов, жодного підґрунтя ця історія не має, щоб вважати її правдивою навіть гіпотетично", – заявив Вацко.

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"Неправда. Немає ніяких обговорень і розмов про Гомеса, наскільки я знаю. Хочу сказати: немає жодних перемовин з жодним кандидатом станом на 3 жовтня. У нас є головний тренер і він поїде на жеребкування відбору Євро-2024", – додав Циганик.

Нагадаємо, Вісенте Гомес працює помічником Сергія Реброва в Аль-Айні. Наразі наставником головної футбольної команди країни є Олександр Петраков, контракт якого чинний до 31 грудня цього року.

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