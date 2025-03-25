– Як ви вирішили почати жити разом? Це було спонтанно, чи довго обговорювали?

– Це було ні спонтанно, ні заздалегідь сплановано. Ми почали жити разом під час зимової відпустки 2021/22, але вже 24 лютого все різко змінилося – війна зруйнувала наші плани. Спочатку я залишалась в окупованому місті, і лише через місяць змогла виїхати. З того часу ми більше не розлучалися – завжди разом.

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– Як це змінило ваші стосунки?

– Мабуть, саме це і прискорило освідчення – воно відбулося 31 березня. Війна дала нам чітке розуміння: важливі речі не можна відкладати на потім.

– Скільки ви вже разом?

– Майже 4 роки, 15 квітня святкуватимемо третю річницю весілля, – сказала Поліна у інтервʼю YeSport.

До слова, Дмитро виступає за Зорю з липня 2021 року. У цьому сезоні голкіпер не провів жодного матчу у складі команди. Контракт чинний до літа цього року.

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