У ніч з 5 на 6 лютого на півдні Туреччини та у сусідній Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. За словами президента Реджепа Ердогана, станом на 13:00 природна катастрофа забрала життя понад 910 людей, поранено близько 5,5 тисяч.

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У Туреччині на зборах перебуває більшість українських клубів. Юрій Вірт заявив, що з Вересом все гаразд. "У нас усе добре. Ми відчули невеликі поштовхи приблизно о 4:20 ранку, але вони були дуже-дуже слабкі. Серед місцевих паніки немає, загалом тут усе спокійно. Район, де ми перебуваємо, не постраждав. Проведенню Winter Cup і продовженню наших зборів нічого не загрожує", – сказав коуч.

"Так, о четвертій ранку землетрус був сильним. Від нас це приблизно 400 кілометрів. Деякі хлопці відчули. У нас усе за розкладом. Сьогодні починається Winter Cup. О 18:30 граємо з Ворсклою. Поки що такі новини", – прокоментував ситуацію Володимир Книш.

"Поки що всі ці жахливі події ніяк не впливають на проведення турніру, у нас все йде за планом. Але ми чекаємо на офіційну позицію турецької влади, все може змінитися будь-якої хвилини", – цитує Олександра Денисова FanDay.

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