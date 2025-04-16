"Бувають особливі вечори, коли для того, щоб вирішити результат зустрічі, багато чого не потрібно, як це сталося в першому матчі, тому ми не повинні забувати про ті моменти, які ми могли б реалізувати краще. Ми повинні спочатку усвідомлювати, що деталі можуть мати значення. Це винятковий матч у винятковій атмосфері, і ми зробимо все можливе. Нічого не буде легким, усе може вирішитися в останню хвилину або в додатковий час. Вирішальне значення матиме міжнародний досвід гравців обох команд.

"Ми могли забити два, три і навіть більше": Компані – про болючу поразку Баварії від Інтера у Лізі чемпіонів

Перший матч з Інтером? Не думаю, що перший матч був поганим. Тепер нам потрібен певний баланс між сміливістю та контролем.

Для нас найважливішим буде те, який пресинг прийме Інтер. Якщо буде високий пресинг і вони вирішать грати агресивно, нам доведеться до цього підготуватися, якщо вони будуть компактними і гратимуть на контратаках, то нам доведеться до цього підготуватися. Люди продовжують говорити про оборонні якості Інтера, але у них також багато якостей в атаці. Я не думаю, що матч-відповідь буде таким самим, як перший, але це не означає, що ми не повинні почуватися позитивно. Нам не потрібно забивати 2, 3 або 4, нам просто потрібно перемогти", – цитує Компані Football Italia.

Матч Інтер – Баварія відбудеться сьогодні, 16 квітня. Початок – о 22:00 за Києвом.

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