"Ми знали, що вони так грають. Сьогодні вони частіше вигравали єдиноборства. Був поганий вечір, от і все. Нам слід було змінити тактику, але ми не зробили цього і поплатилися. І ми програли майже усі дуелі. Вінісіус не реалізував два чи три моменти, які зазвичай використовує. Це був не найкращий наш матч.

Сантиметри на вагу першої поразки "вершкових" у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Реал – 3:2

Не думаю, що це якось пов'язано з чемпіонатом світу. Кожен може мати свою думку. Гравці зосереджені, але іноді у вас просто щось не виходить. Ми втомилися лише тому, що відіграли забагато матчів. Зрозуміло, що все має свою ціну. Ми не такі свіжі, як раніше, коли суперник так пресингує. Момент не найкращий, але ми продовжуємо боротьбу за всі трофеї. Розчарований, але чемпіонат дуже довгий.

Нам не вистачає свіжості, але це нормально після великої кількості матчів. Тепер потрібно проаналізувати першу половину сезону. Сьогодні нас турбує поразка, але у нас хороше становище у чемпіонаті Іспанії і ми в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер потрібно добре завершити матч із Кадісом", – цитує Анчелотті AS.

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