Один із клубів поставив перед собою завдання заманити в Саудівську Аравію зірку світової величини.

Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило 17 мільярдів фунтів стерлінгів на трансфери клубам елітного дивізіону країни до 2030 року. Про це інформує журналіст Бен Джейкобс.

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Згідно з джерелом, підписання контракту з форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе не було спеціально передбачено в бюджеті на початку літа, але саудівські посередники та Аль-Хіляль знали, що Кіліан може стати доступним протягом кількох тижнів, і готові діяти авантюрно.

Аль-Хіляль поставив перед собою завдання заманити в Саудівську Аравію зірку світової величини після того, як Ліонель Мессі відмовився підписувати з клубом контракт. Цього літа клуб також придивлявся до Неймара і Луки Модріча. Метою на 2024 рік є Роберт Лєвандовскі, який нещодавно заявив, що не планує продовжувати свою кар'єру в Саудівській Аравії.

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