У січні уряд західного сусіда України готується розпочати масштабну програму підтримки спорту, яка обійдеться у 700 млн злотих (близько 154 млн євро), повідомляє Interia.

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Чимала частка буде виділена на футбол. Польща надасть клубам 150 млн злотих для розвитку інфраструктури, яка повинна сприяти прогресу місцевих талантів. Кожному представнику Екстракляси виділять по 6 млн злотих, а представникам першого дивізіону – по 2 млн. Клуби зобов'язані узгоджувати свої проекти з Міністерством спорту.

Окремо будуть "спонсорувати" призерів чемпіонату та володаря Кубка. Польща хоче підтримати команди, яким доводиться витримувати серйозну конкуренцію на міжнародній арені. Вже із сезону 2022/23 чемпіон може отримати 30 млн злотих, срібний та бронзовий призер по 20 млн, а переможець Кубка – 25 млн. Загалом на 3 сезони буде виділено близько 300 млн злотих (66 млн євро) додаткового "призового фонду".

Додамо, що зараз чемпіонат Польщі посідає лише 28-му сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. У поточному сезоні єврокубків не залишилося жодного польського клубу, як і в України (наразі 12-та сходинка).

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