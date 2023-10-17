У бюджеті на 2024 рік уряд Італії посилив податкові пільги для працівників з-за кордону. Як інформує Gazzetta dello Sport, це дуже сильно ускладнить підписання клубами іноземних футболістів.

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Донедавна в Італії діяв так званий "декрет про зростання", який давав змогу італійським клубам суттєво економити на податках для зарплат легіонерам.

Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Крім цього, уряд Італії вирішив "обікрасти" клуби за минуле літнє трансферне вікно – всі представники Серії А, які підписували влітку легіонерів, будуть змушені заплатити податки за їхні зарплати. Цей пункт стосується тільки тих футболістів, чиї зарплати перевищують 600 тисяч євро на рік.

Мілан зараз платить 4 млн євро податків за своїх легіонерів, але вже у 2023 році ця сума з цими ж гравцями може збільшитися до 9 млн євро. Загальний "збиток" Інтера може скласти 7 млн євро, Ювентуса – 1 млн євро, Наполі – 2,3 млн євро, Роми – 3,5 млн євро, Лаціо – 2,1 млн євро.

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