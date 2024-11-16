У Південній Америці відбулись ще два матчі 11-го туру кваліфікації до ЧС-2026. Результати та огляди поєдинків дивіться на "Футбол 24".

Кваліфікація до ЧС-2026, 10-й тур

Уругвай – Колумбія – 3:2

Голи: Санчес Д., 57 (аг.), Агірре, 60, Угарте, 90+11 – Кінтеро, 31, Гомес, 90+6

Перу – Чилі – 0:0

Аргентина сенсаційно програла Парагваю, Бразилія з фейлом Вінісіуса оступилась з Венесуелою: кваліфікація ЧС-2026

Уругвай у божевільному матчі з 5 голами вже у доданий час вирвав перемогу у Колумбії. В середині першого тайму гості вийшли вперед – Кінтеро зі штрафного майстерно обвів стінку і закрутив у ближній кут. Після відпочинку представник Галатасарая Девісон Санчес безглуздо зрізав м'яч у власні ворота там, де цього не варто було робити й зробив рахунок нічийним. За мить Агірре знову вивів Уругвай вперед.

Гра наближалась до завершення, але на шостій доданій до матчу хвилині півзахисник Ренна Гомес, здавалось, врятував для колумбійців нічию, з близької відстані добивши сферу у сітку. Але уругвайці не опустили рук і грали до останнього, що принесло свої дивіденди: на 101-й хвилині Угарте скористався відскоком і вирвав для своєї команди перемогу.

У ще одному матчі Перу та Чилі розписали нічию. Господарі володіли більшою перевагою, але, як і годиться для аутсайдерів, все завершилось без голів.

Як наслідок, Уругвай та Колумбія набрали по 19 очок і йдуть на 2-3 сходинках. Перу (7 балів) та Чилі (6 пунктів) замикають турнірну таблицю. Лідирує з 22-ма очками Аргентина, Бразилія з 17-ма пунктами четверта.