На Кубку Америки відбулись ще два чвертьфінальні матчі. Читайте звіт про них та дивіться відео голів на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2024, 1/4 фіналу

Уругвай – Бразилія – 0:0 (по пенальті – 4:2)

Колумбія – Панама – 5:0

Голи: Кордоба, 8, Родрігес, 15 (п.), Діас, 41, Ріос, 70, Боря, 90+4 (п.)

Канада у серії пенальті здолала Венесуелу і пробилась у півфінал Копа Амеріка – фейл голкіпера і супергол з центра поля

У першому чвертьфіналі Уругвай та Бразилія створили достатньо гольових моментів протягом гри, але виявити сильнішого в основний час так і не вдалось. Долю виходу у півфінал довелось вирішувати у серії пенальті. Захисник Реала Мілітао схибив вже на старті лотерії, а згодом його "підтримав" і хавбек Ювентуса Дуглас Луїс. В уругвайців не забив лише захисник Атлетіко Хосе Хіменес. Таким чином, Бразилія завершила свої виступи на турнірі, а Уругвай боротиметься за вихід у фінал.

У ще одному матчі Колумбія буквально знищила Панаму. "Триколірні" відвантажили у ворота команди форварда Зорі Едуардо Герреро (який вийшов на другий тайм) п'ять сухих м'ячів і вийшли до наступного етапу змагань. У півфіналі Колумбія зіграє з Уругваєм. Поєдинок відбудеться у ніч на 11 липня.