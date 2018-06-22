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Уругвай – Саудівська Аравія: прогноз на матч ЧС-2018

19 червня 15:25 442 Читать на русском
Уругвай – Саудівська Аравія: прогноз на матч ЧС-2018
Уругвай – Саудівська Аравія: прогноз на матч ЧС-2018

Уругвай та Саудівська Аравія зустрінуться 20 червня у Ростові в рамках 2 туру групи F чемпіонату світу 2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч групи F Уругвай – Саудівська Аравія відбудеться у Ростові о 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Уругвай – Саудівська Аравія: прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Авторитетна букмекерська контора William Hill вважає Уругвай беззаперечним фаворитом поєдинку та оцінює перемогу Луїса Суареса і Ко коефіцієнтом 1.14. На потенційний тріумф Саудівської Аравії можна поставити з коефіцієнтом 17.00, а на нічию – 7.50.

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Bwin теж називає підопічних Оскара Табареса фаворитами протистояння. Коефіцієнт на їхню перемогу складає 1.15, потенційна перемога Саудівської Аравії виглядає майже не реальною – 18.50. Нічия оцінюється коефіцієнтом 8.00.

Нагадаємо, у 1 турі групового етапу чемпіонату світу 2018 Уругвай мінімально здолав Єгипет, а Саудівська Аравія розгромно поступилась Росії.

ЧС-2018 2 тур

Уругвай - Саудівська Аравія: Середа 20 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
1 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Уругвай - Саудівська Аравія Уругвай Уругвай Саудівська Аравія Саудівська Аравія букмекери
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