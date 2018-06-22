Уругвай – Саудівська Аравія: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Уругваю та Саудівської Аравії зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі А. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Уругвай – Саудівська Аравія

20 червня, 18:00, Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"

Головний арбітр: Клемен Турпен (Франція)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Матч Уругвай – Саудівська Аравія має офіційно закрити питання щодо виходу з групи А у плей-офф чемпіонату світу-2018, хоча після перемоги Росії над Єгиптом все вже й так стало зрозуміло. Єдина умова, за якої Уругвай не вийде в 1/8 фіналу – це поразка у двох наступних матчах і дві розгромні перемоги аравійців. Існує також варіант, за яким всі учасники групи, крім єгиптян, завершать з 6-ма очками – тоді доведеться рахувати голи, хоча подібний розвиток подій виглядає вже зовсім фантастично.

Уругвай – Саудівська Аравія: прогноз на матч ЧС-2018

Збірна Уругваю у минулому матчі прекрасно зіграла в обороні, однак в атаці проявила велике марнотратство – в першу чергу, це стосується Луїса Суареса. Гра проти Саудівської Аравії може стати компенсацією за нефарт у Єкатеринбурзі, однак навряд чи Оскар Табарес дасть своїм зіркам максимум часу для голів – забити вони ще встигнуть, а от непотрібних травм перед виходом в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 краще уникнути.

Луїс Суарес в оточенні захисників Саудівської Аравії

Збірній Саудівської Аравії у Росії не щастить на всіх фронтах. Команда не витягує фізичний рівень турніру – можливо, через пост у священний місяць мусульман Рамадан. Після погрому від Росії з'явилися чутки про можливі покарання гравців, хоча Федерація футболу Саудівської Аравії їх спростувала. Ну а при посадці в аеропорту Ростова-на-Дону в двигун літака саудитів потрапила пташка, через що той загорівся. Словом, якщо не фартить – так у всьому.

На цьому фоні зовсім не віриться у якийсь інший результат аравійців у грі проти Уругваю, крім негативного. Тим не менш, іноді дива трапляються, а якщо й ні, то все одно можна сподіватися на вперту боротьбу "орлів пустелі". Навряд чи їх футболісти мріяли завершити чемпіонат світу-2018 з "бубликом" у графі очок та забитих голів, тому легкої прогулянки команда Табареса не отримає.

Прев'ю ЧС-2018, група A: Уругвай, Єгипет, Росія, Саудівська Аравія – все, що треба знати

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Уругвай має негативну статистику в матчах проти Саудівської Аравії. Команди провели між собою дві гри – у 2002 році аравійці перемогли "селесте олімпіка" з рахунком 3:2, а у 2014 році зіграли внічию – 1:1.

2. Команди жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах.

3. Перемога над Уругваєм у 2002 році – єдина перемога Саудівської Аравії над збірними країн Латинської Америки. У 20 матчах "орли пустелі" 8 разів зіграли внічию та 11 разів поступилися. Загальний рахунок протистояння з Південною Америкою – 15:40.

4. Луїс Суарес може провести 100-й матч за збірну Уругваю.

Кадрова ситуація

У таборі збірних Уругваю та Саудівської Аравії немає жодних проблем

Обидві команди зуміли уникнути травм, дискваліфікацій або конфліктів, тому тренери можуть оперувати всіма гравцями із заявки. Швидше всього, Оскар Табарес та Хосе Антоніо Піцці вдадуться до ротації: першому потрібно придати команді більшої динаміки та поберегти лідерів, а другому – освіжити склад, змінивши гравців, які провалилися у Москві. Можна спрогнозувати появу в основі уругвайців Крістана Родрігеса, Карлоса Санчеса і, можливо, Максі Перрейри, в той час як аравійці мають надати шанс Аль-Мувалладу або Бахбіру.

Хавсаві: Саудівська Аравія хоче дійти до фіналу ЧС-2018

Орієнтовні склади на матч Уругвай – Саудівська Аравія

Уругвай: Муслера, Касарес, Годін, Хіменес, Перрейра, Родрігес, Бентанкур, Весіно, Санчес, Кавані, Суарес

Саудівська Аравія: Аль-Маюф, Аль-Шахрі, Ом. Хавсаві, Ос. Хавсаві, Аль-Бурайк, Аль-Давсарі, Аль-Фарадж, Аль-Джассім, Бахбір, Аль-Муваллад

Прогноз Футбол 24 – 3:0

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Диву завжди є місце у футболі, але не цього разу. Збірна Уругваю стоїть перед можливістю оформити вихід в 1/8 фіналу за тур до кінця групового етапу – і вона увімкне всі потужності, щоб добитися свого.

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Як би не переставляв гравців Хуан Антоніо Піцці, але клас є клас – а коли він накладається на жахливу фізичну форму й відсутність тактичних родзинок у слабшої команди та вмотивованість сильнішої – шансів, де-факто, немає. 3:0 за таких умов – вельми непоганий варіант для усіх.