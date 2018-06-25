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Уругвай – Росія: стартові склади на матч ЧС-2018

15:59 877 Читать на русском
Уругвай – Росія: стартові склади на матч ЧС-2018
Уругвай – Росія: стартові склади на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади на матч 3 туру групи А між Уругваєм і Росією.

Матч та онлайн-трансляція Уругвай – Росія розпочнуться о 17:00. У паралельному матчі цієї групи зіграють Саудівська Аравія та Єгипет.

Уругвай – Росія, Саудівська Аравія – Єгипет: анонс матчів ЧС-2018

Уругвай: Муслера – Годін, Коатес, Касерес – Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весіно, Лаксальт – Суарес, Кавані.

Росія: Акінфєєв – Смольніков, Кутєпов, Ігнашевіч, Кудряшов – Газінський, Зобнін – Самєдов, О.Міранчук, Черишев – Дзюба.

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
до матчу
41
хв
Росія
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