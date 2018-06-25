Уругвай – Росія: стартові склади на матч ЧС-2018

Україна — 14:34 1255
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Шахтар запропонував 7 млн євро за Рожера Гедеса
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УПЛ проведе голосування серед клубів та обере заміну Полтаві на сезон 2018/19Україна — 14:05 1110
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Дніпро отримає половину суми від переходу Луніна в Реал, – ЗМІДруга ліга — 11:11 1989
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