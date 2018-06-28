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Уругвай – Португалія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

14:56 289 Читать на русском
Уругвай – Португалія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018
Уругвай – Португалія: прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018

Уругвай та Португалія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 у Сочі. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Уругвай – Португалія відбудеться 30 червня на стадіоні Фішт. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Фахівці авторитетної контори Willam Hill шанси команд вважають практично рівними. Коефіцієнт на перемогу Уругваю в основний час становить 2.75, а потенційний тріумф Роналду та компанії оцінюється балом 2.90. На нічию ставлять 2.80.

На вихід південноамериканців до 1/4 фіналу за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті коефіцієнт 1.73. Тріумф європейців оцінюється у 2.00.

Букмекери з Bwin думають схожим чином. На звитягу Уругваю у основний час коефіцієнт 2.80, нічия оцінюється у 3.00, перемога Португалії – 2.80.

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Вихід Уругваю до наступної стадії після додаткового часу чи серії пенальті оцінюється у 1.87. На Португалію коефіцієнт також 1.87.

Нагадаємо, Уругвай вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2018, набравши 9 очок та вигравши групу А. Португалія посіла 2 місце у квартеті B, набравши 5 очок.

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
до матчу
2
дн
:
5
год
:
51
хв
Португалія
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ЧС 2018 Уругвай - Португалія Уругвай Уругвай Португалія Португалія
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