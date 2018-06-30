Уругвай – Португалія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Уругвай і Португалія зіграють у грі за вихід у чвертьфінал Чемпіонату світу 2018. "Футбол 24" представляє анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Уругвай – Португалія

30 червня, 21:00, Сочі, стадіон Фішт

Головний арбітр: Сесар Рамос (Мексика)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1

Уругвай став єдиною командою Чемпіонату світу 2018, що набрала всі 9 очок і не пропустила ще жодного гол, і першою такою за 20 років (після Аргентини). Єгипет і Саудівську Аравію команда Табареса обіграла мінімально, а ось господарів турніру Росію розгромила. Будьмо відверті, уругвайці просто потрапили в ледь не найслабшу групу. З тими ж єгиптянами намучились до останніх секунд, а аравійці спочатку подарували Суаресу гол, а потім не раз втрачали шанс зрівняти. Росіяни ж уявили себе королями всесвіту і заслужено гучно опустились на землю – ще й полегшили Уругваю справу вилученням, дитячими помилками в захисті та автоголом.

Уругвай – Португалія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Португалія видала найкращий матч турніру – трилер імені Роналду, який забив тричі Іспанії і приніс нічию. А потім було все гірше і гірше. Марокко виявилась на такою простою збірною, але завдяки швидкому голу Кріштіану чемпіони Європи відскочили. Іран став першим, хто зупинив Роналду (воротар потягнув пенальті), а наприкінці матчу не тільки зрівняв, а й міг виривати перемогу та відправляти зірок додому.

На ЧС-1990 був єдиний раз, коли Уругвай грав матч 1/8 Мундіалю проти європейської збірної. Тоді у протистоянні з господарями Італією командою, як і 28 років потому, керував Оскар Табарес, а все завершилось поразкою 0:2. Допомогти перервати поганий сценарій мав би центрбек Атлетіко Хосе Хіменес (забив переможний гол Єгипту), але він все ще відчуває проблеми зі здоров'ям. А загалом нас чекає дуель пари двох найдосвідченіших тренерів: на двох їм 134 роки.

Цікаві факти

Португалія збірній Уругваю ще не програвала: по перемозі та нічиїй. Та й взагалі Роналду і Ко на великих турнірах програли лише 1 з 17 останніх матчів (Німеччині 0:4 на ЧС-2014 за неоднозначного суддівства), а виграли 8.

Уругвай виграв лише 1 з 4 матчів 1/8 фіналу чемпіонатів світу – на ЧС-2010 проти Південної Кореї. А ось нинішня переможна серія у 2018 році (включно зі спарингами) налічує 6 матчів поспіль, в яких було пропущено 0 (НУЛЬ) голів. Якщо Уругвай виграє 4 матчі поспіль на Кубку світу, стає чемпіоном. Доведено ЧС-1930. Тепер може статись щось подібне.

Усі свої 5 голів на ЧС-2018 уругвайці забили зі стандартів: 3 після кутових, 1 прямим ударом зі штрафного і ще 1 після подачі зі штрафного. Португальці 3 зі своїх 4-х останніх голів забили з-за меж штрафного майданчика і ще 1 також після стандарту.

У Сочі було зіграно 4 матчі Мундіалю – середня результативність 3,5 гола за гру.

Уругвай разом з Іспанією – єдині збірні, які отримали лише по одній жовтій картці на груповому етапі нинішнього турніру ("відзначився" Родріго Бентанкур). Для порівняння, у Португалії гравців під загрозою дискваліфікації аж 6, зокрема, Роналду.

ЧС-2018: призначені арбітри на матчі Франція – Аргентина та Уругвай – Португалія

Роналду чи Суарес?

У складі обох команд є гравці, які програвали матчі Мундіалю за 3-є місце. Серед них головні зірки: Роналду, Суарес та Кавані. Ці бомбардири вигравали головні турніри континенту, але на світовій арені слави не зазнали.

Луїс Суарес забив 7 голів на чемпіонатах світу, тож серед уругвайців вище стоїть лише легенда 50-х Оскар Мігес (8).

Роналду наразі не забив жодного гола у плей-офф Кубка світу за 424 зіграні хвилини, однак на нинішньому Чемпіонаті світу він уже забив 4 м'ячі, чого раніше ніколи й близько не траплялось. Суарес (2) та Кавані (1) на двох мають 3.

Кріштіану має провести 38-й матч на чемпіонатах світу та Європи. Роналду повторить історичний рекорд Бастіана Швайнштайгера, який уже не зможе покращити свій результат.

Слово тренерам

"Вони типова південноамериканська збірна. Уругвай не пропускає голи не лише на ЧС-2018. Подібне відбувається весь 2018-й рік. Оскар Табарес найдовше працює з національною збірною, це говорить про дуже міцні стосунки з гравцями", – головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш.

"Кріштіану Роналду є одним з найкращих форвардів світу. Він чудово планує матч, зосереджуючись на супернику та беручи до уваги рівень кожного гравця. Це лідер команди, якого не може зупинити хтось один. Потрібен не лише Дієго Годін, мусимо працювати усією командою, щоб спробувати обмежити ефект від його дій", – головний тренер збірної Уругваю Оскар Табарес.

Орієнтовні склади

Уругвай: Муслера – Касерес, Хіменес (Коатес), Годін, Лаксальт – Нандес, Торрейра, Весіно – Бентанкур – Кавані, Суарес.

Португалія: Патрісіу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Куарежма, Карвалью, Моутінью (Адрієн Сілва), Маріу – Роналду, Гедеш (Адріан Сілва).

Прогноз "Футбол 24"

Матч буде дуже рівний і перейде в додатковий час і, дуже ймовірно, серію пенальті. 0:0 або 1:1, не більше. Обережна гра двох команд, які цінують строгий захист. Декілька яскравих моментів за участю Суареса, Роналду, Кавані, Куарежми. Португалія пройде, бо вміє терпіти не гірше за бойовитий Уругвай. На Євро-2016 вони також починали з вимучених нічиїх, а що вийшло? Чемпіони, які переграли не гірших хорватів і поляків (не кажучи вже про господарів Францію) у матчах, які тривали 120 хвилин і більше. Зараз це згодиться знову.