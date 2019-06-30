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Післяматчева лотерея Уругваю та Перу в огляді матчу 1/4 фіналу Копа Амеріка

08:20 381 Читать на русском
Післяматчева лотерея Уругваю та Перу в огляді матчу 1/4 фіналу Копа Амеріка
Уругвай – Перу – 0:0 (пенальті – 4:5) – відеоогляд матчу

Збірна Перу несподівано здолала уругвайську національну команду в чвертьфіналі Копа Амеріка. До вашої уваги відеоогляд поєдинку та післяматчевої серії пенальті.

 

Перуанці стали останнім півфіналістом турніру. Підопічні Рікардо Гареки витримали натиск "селесте", а головним героєм став голкіпер "інків" Педро Гальєсе.

Копа Амеріка-2019: визначились півфінальні пари турніру

Спочатку воротар не дав забити Суаресу та Вальверде з гри, а в післяматчевій лотереї "потягнув" перший же удар збірної Уругваю. Неточний удар того ж Суареса виявився єдиним у серії пенальті. Як наслідок, збірна Перу сенсаційно виходить до 1/2 фіналу, а Копа Амеріка втрачає чергового фаворита.

Перу пройшло Уругвай в 1/4 фіналу Копа Амеріка: невезіння "селесте", гідні півфіналу "бланкірохес" та день Гальєсе

blog_ava
Копа Амеріка-2019: визначились півфінальні пари турніру
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Світ Відеоновини Копа Амеріка-2019 Перу Перу Уругвай - Перу Уругвай Уругвай
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