Уругвай – Перу: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019

Збірні Уругваю та Перу міряються силами в чвертьфінальному поєдинку Кубку Америки-2019. Стартові склади та онлайн-трансляція зустрічі – на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Копа Америка-2019 Уругвай – Перу стартував о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводить "Футбол 24".
Гравець збірної Чилі хвацьким прийомом знешкодив "півня", який намагався зірвати матч Копа Амеріка
Стартові склади
Уругвай: Муслера – Гонсалес, Хіменес, Годін, Касарес – Нандес, Бентанкур, Вальверде, Арраскаета – Кавані, Суарес
Запасні: Кампанья, Сілва, Коатес, Сараччі, Торрейра, Лодейро, Перейро, Родрігес, Стуані, Гомес
Перу: Гальєсе – Адвінкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Тапіа, Куева, Йотун – Каррільйо, Герреро, Флорес
Запасні: Альварес, Каседа, Араухо, Кальєнс, Корсо, Сантамарія, Бальйон, Гонсалес, Претелл, Руідіас, Поло
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