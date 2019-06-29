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Уругвай – Перу: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019

21:55 326 Читать на русском
Уругвай – Перу: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019
Уругвай – Перу: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019

Збірні Уругваю та Перу міряються силами в чвертьфінальному поєдинку Кубку Америки-2019. Стартові склади та онлайн-трансляція зустрічі – на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 фіналу Копа Америка-2019 Уругвай – Перу стартував о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводить "Футбол 24".

Гравець збірної Чилі хвацьким прийомом знешкодив "півня", який намагався зірвати матч Копа Амеріка

Стартові склади

Уругвай: Муслера – Гонсалес, Хіменес, Годін, Касарес – Нандес, Бентанкур, Вальверде, Арраскаета – Кавані, Суарес

Запасні: Кампанья, Сілва, Коатес, Сараччі, Торрейра, Лодейро, Перейро, Родрігес, Стуані, Гомес

Перу: Гальєсе – Адвінкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Тапіа, Куева, Йотун – Каррільйо, Герреро, Флорес

Запасні: Альварес, Каседа, Араухо, Кальєнс, Корсо, Сантамарія, Бальйон, Гонсалес, Претелл, Руідіас, Поло

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