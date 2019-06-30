Перу в серії пенальті перемогло Уругвай та вийшло у півфінал Копа Амеріка-2019 – арбітр скасував три голи "селесте"

У чвертьфінальному поєдинку Копа Амеріка-2019 збірна Перу завдяки якісній роботі лайнсменів та вдалій серії пенальті здобула сенсаційну перемогу над фаворитом турніру – Уругваєм.

Початок матчу виявився динамічним, але сухим на моменти. Збірні почергово катали м'яч, не бажаючи відкриватися, але намагаючись покарати суперника на контратаках. І Уругвай, і Перу діяли від сильних сторін лідерів – і якщо підопічні Оскара Табареса розтягували оборону суперника через фланги, то команда Рікардо Гареки сподівалися на вертикальні передачі. Як наслідок, у перші 15 хвилин серйозних моментів не виникало. Оборона обох команд легко розбивала підходи нападників до штрафного.

Поступово поєдинок почав набирати темп. На 15-й хвилині шанс відзначитись отримав Суарес, який головою замкнув подачу з правого флангу – вище воріт! На 17-й же на правий край карного майданчика прорвався Нандес, але його удар встигли накрити. Перуанці відповіли кількома вриваннями у штрафний з флангів (особливо виділявся Герреро), але центрбеки "селесте" встигали підстраховувати своїх партнерів.

На 20-х хвилинах Уругвай серйозно притиснув перуанців. На 24-й хвилині підопічні Табареса втратили фантастичний момент: Бентанкур діагоналлю знайшов Суареса, а той увірвався у штрафний, пройшов двох захисників та пробив по воротах – Гальєсе парирував, а Кавані метрів з п'яти добив прямо в небо! Щоправда, арбітри все одно помітили у Суареса офсайд. Він же був зафіксований і на 27-й, коли Нандес головою замикав подачу Араскаети, а на 29-й положення поза грою врятувало Перу від пропущеного голу: Суарес розстріляв ворота з центру карного майданчика після відскоку, який стався внаслідок прострілу Нандеса – Наітан же перед ним опинився за спинами усіх захисників.

Завершення першого тайму загалом проходило за ініціативи Уругваю, але Перу почало огризатися. На 37-й хвилині команди обмінялися небезпечними і якісними моментами: Герреро отримав розрізний пас на хід у штрафний і впав після контакту з Хіменесом (без пенальті), а контратака "селесте" завершилась ударом Кавані з лівого краю карного майданчика – Гальєсе врятував Перу! На 43-й Флорес непогано розвернувся та пробив з дальньої відстані (неточно), на що уругвайці відповіли красивою атакою через центр із серією пасів у вільну зону – в останній момент перуанцям вдалося перехопити м'яч.

По перерві команди заграли набагато агресивніше, ніж на старті першого тайму. Вже на 47-й хвилині уругвайці заробили штрафний метрів з 20-ти, а Вальверде прямим ударом з нього поцілив у ближню дев'ятку – знову врятував Гальєсе! Перу відповіло на 54-й дуже небезпечним випадом з входженням на вбивчу позицію, але замість вирішального пострілу стався поперечний пас – його неоковирно вибили, але "селесте" пощастило з відскоком. На 59-й після прострілу з правого краю метрів з 10-ти пробивав Годін – вище воріт!

На 61-й же Кавані отримав лонгбол, вийшов віч-на-віч з голкіпером та перекинув м'яч прямо в сітку, однак тепер Перу врятував VAR, який зафіксував мінімальний офсайд!

У відчаї в наступні десять хвилин Едінсон запоров контратаку слабеньким ударом з-за меж штрафного й ще раз заліз у офсайд у перспективній ситуації, а його партнери запороли кутовий та кілька швидких випадів. Уругвай явно притиснув Перу, але при кожній можливості підопічні Рікардо Гареки намагалися вийти у контру – інша справа, що не завжди вистачало класу або фізики (Герреро, все ж, 35 років). Варто відзначити заміну у виконанні Табареса: знявши Нандеса і випустивши Торрейро, "селесте" моментально забрали центр поля, а Перу з кожною хвилиною сідало все глибше.

На 73-й хвилині Уругвай забив після прострілу з лівого флангу на Суареса, який ударом в дотик переправив м'яч у сітку. Мабуть, ви і самі здогадалися, що сталося із цим взяттям воріт – так, гол знову скасували через офсайд. Рішення було справедливим, адже Луїс на півкорпуса випередив останнього захисника.

Це трохи розрядило атмосферу, що дозволило Перу провести атаку з дальнім і сильним, але не дуже точним ударом Крістофера Гонсалеса. На 80-й же підопічні Гареки провели непогане вривання у штрафний з пасом Куеви на Герреро з лівого краю, але в останній момент Пауло встигли накрити захисники "селесте".

Ендшпіль поєдинку перуанці видали навіть цікавіше за Уругвай. Після виходу Гонсалеса та Руїдіаса вони навіть почали вигразати центр поля, часто караючи суперника за помилки – втім, підопічні Табареса в боргу не залишалися. До 90-ї хвилини забити бодай один чистий гол командам так і не вдалося, однак арбітр подарував цілих сім додаткових. В них команди обмінялися серією небезпечних контрвипадів, але фінальний свисток зафіксував нульову нічию. При трьох скасованих голах Уругваю...

На цій стадії додаткового часу не було. Команди одразу пішли бити пенальті – і перший же удар у виконанні Луїса Суареса парирував Гальєсе! Потім команди стріляли точно: за Уругвай забивали Кавані, Стуані, Бентанкур і Торрейра, а за Перу відзначились Герреро, Руїдіас, Йотун і Адвінкула. Удар Флореса мав все вирішити – і він вирішив! Точний постріл Едісона сенсаційно вивів Перу у півфінал Копа Амеріка-2019!