У збірній Уругваю можуть відбутись серйозні зміни після трагічного вильоту з Мундіалю в Катарі.

Дієго Алонсо начебто розірвав контракт зі збірною Уругваю після вильоту з ЧС-2022, повідомляє TyCSports. Офіційно про це не повідомляли, але майбутнє наставника на чолі команди залишається під питанням.

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Сам Алонсо уникнув відповіді на це питання. Одним з основних претендентів на посаду є Марсело Б'єлса, який залишається без роботи з лютого 2022 року після відставки з Лідса.

Зауважимо, що Уругвай переміг Гану (2:0), але перемога Південної Кореї над Португалією вибила південноамериканців з турніру.

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