Уругвай – Росія: післяматчева прес-конференція Станіслава Черчесова

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов прокоментував поразку від Уругваю (0:3).

"Позитивний момент в тому, що, коли грали в другому таймі вдесятьох, хотіли забити, щоб з'явився шанс зрівняти рахунок. Зрозуміло, що було на одного гравця менше, але ми ж не в хокей і не в баскетбол граємо, де більша різниця видна. Треба віддати належне футболістам – до кінця хотіли забити, щоб були шанси відігратися. Тому я випустив нападника, а не гравця оборонного плану. У цьому плюс.

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А мінус в тому, що не можна починати ігри так неправильно. Не треба робити дурниці, щоб не привозити самим собі. Нехай вони самі забивають, тим більше у суперника класу і без нашої допомоги вистачає. І ми стандарти розбирали, а всі три голи були забиті зі стандартів. Вчора хвилин 20-25 присвятили тому, хто де має стояти. Але, коли рівень суперника хороший, свої шанси вони використовували.

У Жиркова і в першій грі були проблеми, а в другій у нього почав боліти інший гомілкостоп. Тому ми дали йому відпочити. Головіна не поставили через те, що у нього жовта картка. Він хлопець чіпкий, тому могли ми картку отримати, тим більше суддя сьогодні якось роздавав наліво і направо – мабуть, листопад у нього був. Ну то гаразд.

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Що стосується Фернандеса, то це єдина людина, якій ми спеціально дали відпочити. Фланги у нас повинні бути свіжими. А в іншому склад коректували по ситуації", – цитує Черчесова Чемпіонат.