Уругвай – Росія: післяматчева прес-конференція Оскара Табареса

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Табарес прокоментував перемогу над Росією (3:0).

"Мене дуже задовольняє перемога в матчі і перше місце в групі. Ми виграли з величезним запасом, і мені подобається, що ми не пропустили. Ми повинні працювати до самого кінця. І мені подобається, з якою відданістю і концентрацією діє команда. Весь склад був зосереджений на справі до фінального свистка. Він виконав рівно той план, про який ми домовилися.

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Збірна Росії намагалася загнати нас в кут. Ми не тільки не дозволили їм це зробити, але і змусили грати на своїй половині поля в першому таймі. Ми могли виграти і з більшим рахунком. У нас не виходило забивати явні моменти після контратак. Іноді не влаштовувало взаємодія гравців. Ми повинні дуже швидко домогтися прогресу, тому що хто б не попався нам в 1/8 фіналу, цей матч буде надскладним", – цитує Табареса прес-служба ФІФА.