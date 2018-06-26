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Уругвай – п'ята команда в історії ЧС, яка здобула 3 "сухі" перемоги на груповому етапі

25 червня 21:09 388 Читать на русском
Уругвай – п'ята команда в історії ЧС, яка здобула 3 "сухі" перемоги на груповому етапі
Збірна Уругваю / Getty Images

Збірна Уругваю стала п'ятою командою на Мундіалі, яка виграла усі 3 матчі групового етапу, не пропустивши при цьому жодного м'яча.

Уругвай з розгромним рахунком 3:0 здолав господаря ЧС-2018 збірну Росії. Таким чином, латиноамериканці стали 5 збірною, яка зуміла здобути 3 перемоги на груповому етапі, не пропустивши жодного гола у відповідь.

Раніше це вдавалось Нідерландам (ЧС-1974 у другому груповому етапі), Бразилії (ЧС-1986), Італії (ЧС-1990), Аргентині (ЧС-1998).

Нагадаємо, Росія зазнала однієї з найганебніших поразок в статусі господаря чемпіонату світу.

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
3 : 0
Росія
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Теги
ЧС 2018 Уругвай Уругвай Уругвай - Росія
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