Уругвай – п'ята команда в історії ЧС, яка здобула 3 "сухі" перемоги на груповому етапі

Збірна Уругваю стала п'ятою командою на Мундіалі, яка виграла усі 3 матчі групового етапу, не пропустивши при цьому жодного м'яча.

Уругвай з розгромним рахунком 3:0 здолав господаря ЧС-2018 збірну Росії. Таким чином, латиноамериканці стали 5 збірною, яка зуміла здобути 3 перемоги на груповому етапі, не пропустивши жодного гола у відповідь.

Раніше це вдавалось Нідерландам (ЧС-1974 у другому груповому етапі), Бразилії (ЧС-1986), Італії (ЧС-1990), Аргентині (ЧС-1998).

Нагадаємо, Росія зазнала однієї з найганебніших поразок в статусі господаря чемпіонату світу.