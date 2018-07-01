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Уругвай – Португалія: Кавані визнали найкращим гравцем матчу

30 червня 23:21 178 Читать на русском
Уругвай – Португалія: Кавані визнали найкращим гравцем матчу
Едінсон Кавані / FIFA

Визначився найкращий футболіст матчу 1/8 фіналу ЧС Уругвай – Португалія (2:1).

Форвард збірної Уругваю Едінсон Кавані отримав звання найкращого футболіста матчу Уругвай – Португалія, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Кавані зробив дубль у ворота португальців. Це допомогло його збірній обіграти збірну Португалії та вийти у 1/4 Мундіалю.

У другому таймі уругваєць отримав пошкодження та був змушений покинути поле.

Уругвай – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Теги
Уругвай Уругвай ЧС 2018 Уругвай - Португалія Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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