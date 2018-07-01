Уругвай – Португалія: Кавані визнали найкращим гравцем матчу

Визначився найкращий футболіст матчу 1/8 фіналу ЧС Уругвай – Португалія (2:1).

Форвард збірної Уругваю Едінсон Кавані отримав звання найкращого футболіста матчу Уругвай – Португалія, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Кавані зробив дубль у ворота португальців. Це допомогло його збірній обіграти збірну Португалії та вийти у 1/4 Мундіалю.

У другому таймі уругваєць отримав пошкодження та був змушений покинути поле.

Уругвай – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу