Уругвай розписав нічию з Південною Кореєю в першому турі групового раунду ЧС-2022. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Жодна з команд не награла на гол: 0,49 xG проти 0,55 xG з невеличкою перевагою Уругваю.

Уругвай не дотиснув Південну Корею – зірка Реала претендував на гол турніру, Дарвін як в Ліверпулі

У "чарруа" найкращий шанс мав Нуньєс, але він не дотягнувся до м'яча. Годін після стандарту влучив у каркас. Ще був ефектний удар Вальверде. За Корею мав забивати Хван, якого уругвайська оборона загубила посеред штрафного майданчика.

Підсумкова нічия загострює боротьбу за вихід з групи, де також грають Португалія та Гана.