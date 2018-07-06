Уругвай – Франція: вдруге в історії ЧС гравець Атлетіко асистував футболісту Реала

Збірна Франції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 грає проти Уругваю.

Гол захисника мадридського Реала Рафаеля Варана вивів збірну Франції вперед у матчі 1/4 фіналу ЧС-2018. Гольову передачу йому віддав форвард Атлетіко Антуан Грізманн.

Уругвай – Франція – відео гола

Це лише другий випадок в історії чемпіонатів світу, коли гравець "матрацників" асистував футболісту Реала в рамках турніру. Попередній випадок трапився на ЧС-2010 у матчі Аргентина – Південна Корея, коли Гонсало Ігуаїн забив після передачі Серхіо Агуеро, повідомляє MisterChip.