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Уругвай – Франція: вдруге в історії ЧС гравець Атлетіко асистував футболісту Реала

18:26 73 Читать на русском
Уругвай – Франція: вдруге в історії ЧС гравець Атлетіко асистував футболісту Реала

Збірна Франції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 грає проти Уругваю.

Гол захисника мадридського Реала Рафаеля Варана вивів збірну Франції вперед у матчі 1/4 фіналу ЧС-2018. Гольову передачу йому віддав форвард Атлетіко Антуан Грізманн.

Уругвай – Франція – відео гола

Це лише другий випадок в історії чемпіонатів світу, коли гравець "матрацників" асистував футболісту Реала в рамках турніру. Попередній випадок трапився на ЧС-2010 у матчі Аргентина – Південна Корея, коли Гонсало Ігуаїн забив після передачі Серхіо Агуеро, повідомляє MisterChip.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай

live -341'
0 : 2
Франція
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Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Рафаель Варан Рафаель Варан Франція Франція ЧС 2018 Уругвай - Франція
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