Уругвай – Франція: Табарес вийшов на другу сходинку за кількістю матчів на мундіалях серед тренерів

Керманич збірної Уругваю Оскар Табарес вийшов на друге місце в переліку тренерів із найбільшою кількістю матчів на чемпіонатах світу з однією командою.

Матч Уругвай – Франція став для 71-річного фахівця став для 20-м на мундіалях у статусі головного тренера однієї національної команди.

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За цим показником Табарес зрівнявся з легендарним керманичем "селесао" Маріо Загалло. Уругвайський Майстер тренував збірну Уругваю на ЧС-1990, ЧС-2010, ЧС-2014 і ЧС-2018. Найкращим досягненням для національної команди стало четверте місце на чемпіонаті світу-2010 в Південній Африці.

Лідирує в списку тренерів німець Гельмут Шьон. Збірна Німеччини на чолі з ним провела 25 матчів. Відзначимо, що уругвайці під керівництвом Оскара Табареса поступилися збірній Франції із рахунком 0:2 в 1/4 фіналу чемпіонату світу в Росії.