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Уругвай – Франція: статистика матчів між суперниками в 1/4 фіналу ЧС-2018

30 червня 23:57 296 Читать на русском
Уругвай – Франція: статистика матчів між суперниками в 1/4 фіналу ЧС-2018
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В особистих зустрічах збірна Уругваю має перевагу над французами, які спробують вдруге в історії перемогти "чарруа".

Уругвай і Франція 6 липня зійдуться в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018. Матч відбудеться в Нижньому Новгороді о 17.00 за київським часом.

ЧС-2018: визначилася перша пара чвертьфіналістів

Історія протистоянь французів і уругвайців налічує 8 матчів. Кращі показники має представник Південної Америки – 3 перемоги. "Ле бльо" обігрували суперника лише 1 раз, ще 4 поєдинки завершилися нічиїми.

Вперше команди зустрілися на Олімпійських іграх 1924 року. Тоді в півфіналі потужний Уругвай розбив французів з рахунком 5:1.

Доля тричі зводила опонентів на чемпіонатах світу. Жоден з трьох матчів не приніс Франції успіху – поразка (ЧС-1966) та 2 нульові нічиї (ЧС-2002 та ЧС-2010). У всіх випадках команди мірялися силами на груповому етапі.

Єдина перемога "гальських півнів" над Уругваєм датована 1985 роком – виграний товариський матч з рахунком 2:0.

Остання зустріч між уругвайськими та французькими футболістами відбулася в 2013 році – "чарруа" мінімально перемогли в контрольному матчі – 1:0.

Нагадаємо, що французи в 1/8 фіналу ЧС-2018 зуміли обіграти Аргентину з рахунком 4:3, а уругвайці переграли Португалію (2:1).

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Уругвай Уругвай ЧС 2018 Уругвай - Португалія Франція - Аргентина Франція Франція
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