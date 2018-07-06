Уругвай – Франція: післяматчева прес-конференція Оскара Табареса

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Вашингтон Табарес відповів на запитання журналістів після програного його підопічними матчу з Францією (0:2) в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Грали не настільки добре, як грали наші суперники, я завжди так сприймаю поразки. Коли я кажу "ми", маю на увазі всю команду. Ми дуже багато зробили для того, щоб змінити хід матчу, але потім пропустили вдруге. Заміни, які я зробив, не дуже допомогли.

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Ми доклали нелюдських зусиль, щоб переламати хід зустрічі, але вони грали краще. Я це повністю визнаю. Чемпіонат світу для нас завершено, будемо готуватися до Кубка Америки. нам потрібно рухатися далі, будемо думати про майбутнє. Багато з країн футбольної еліти покинули Росію раніше за нас.

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Поразка болюча та прикра, але це потрібно подолати. У матчах на виліт дрібні деталі можуть перевернути все. Чи залишусь я у збірній? Я не знаю жодного прикладу, щоб тренер сам вирішував такі запитання. У мене є контракт, але є футбольна федерація, яка відповідає за те, хто буде тренером. Після ЧС-2010 звучали такі ж питання. Не буду на них відповідати", – цитує Табареса Sport24.

Нагадаємо, що уругвайці пропустили двічі від збірної Франції та покинули ЧС-2018 після 1/4 фіналу. Голи в складі "триколірних" забили Рафаель Варан і Антуан Грізманн.