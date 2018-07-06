Уругвай – Франція: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Уругваю.

"Ми заслужили цю перемогу. Збірна Уругваю – дуже якісна команда, але ми грали краще. У нас молодша команда, а вимоги до гравців – вищі. Думаю, ми могли зіграти ще краще. З іншого боку, у нас шість гравців було на картках – і я радий, що ніхто з них не пропустить наступну гру.

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Сьогодні ми зіграли краще, ніж з Аргентиною. Але це була не ідеальна гра. Завжди можна грати ще краще. Не буду надто багато вимагати від гравців, все-таки Уругвай – приголомшлива команда.

Бельгія або Бразилія? У мене немає переваг. Ми стежимо за обома командами. Подивимось що буде. Поки що ми тільки вийшли в півфінал. Давайте подивимося, що станеться далі.

Справді, Жиру поки що не відзначався. Але підкреслю – поки що! Він дуже важливий для збірної Франції. Нам потрібні гравці, які готові працювати на колектив. Так, форвардам необхідні голи. Але Олів'є – дуже щедрий футболіст. І ніколи не скаржиться, коли ми його просимо попрацювати на команду. Він неймовірно корисний, чудово діє в повітрі і відіграє велику роль для збалансованості команди", – цитує Дешама Sport24.