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Уругвай – Франція: Муслера вибачився за свій фейл

6 липня 22:42 270 Читать на русском
Уругвай – Франція: Муслера вибачився за свій фейл
Фернандо Муслера / AFP

Воротар збірної Уругваю Фернандо Муслера вибачився за свій промах у ситуації з другим пропущеним м'ячем у поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Франції (0:2).

"Хотів відбити м'яч, але він влучив лише в мою ліву руку та залетів у ворота. Подібні речі можу трапитися з голкіпером.

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Хочу вибачитися перед усіма вболівальниками Уругваю та партнерами по команді. Потрібно забути про те, що сталося, та рухатися далі. Зі мною все буде гаразд", – сказав Муслера в коментарі ESPN.

Відзначимо, що 32-річний воротар пропустив двічі в поєдинку з французами: в першому таймі головою забив Рафаель Варан, а в другій половині гри курйозним голом відзначився Антуан Грізманн.

На ЧС-2018 Фернандо Муслера провів 5 матчів. У трьох із них він не пропускав.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 2
Франція
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Теги
ЧС 2018 Уругвай - Франція Фернандо Муслера Фернандо Муслера Уругвай Уругвай
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