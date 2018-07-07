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Уругвай – Франція: Льоріс став на захист Муслери

00:20 324 Читать на русском
Уругвай – Франція: Льоріс став на захист Муслери
Уго Льоріс / фото: ФІФА

Воротар збірної Франції Юго Льоріс підтримав свого колегу Фернандо Муслеру після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу-2018 з Уругваєм.

"Мені сумно. Він один з найкращих воротарів в світі, я його сильно поважаю. Він фантастично грав за свою збірну. Але сьогодні йому трохи не пощастило. М'яч пішов в сторону. Що ж, це частина гри.

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Воротар не має права на помилку. Ніхто тебе не підстрахує. Готовий лише повторити, що Фернандо – один з найкращих воротарів світу, а тому гідний добрих слів.

Якщо говорити про м'яч, то він дуже швидкий. Тому і воротарям потрібно дуже швидко переміщатися і приймати рішення. Коли ти ловиш або відбиваєш м'яч, коли ти рухаєшся, потрібно вносити поправку в свою гру.

Не забувайте, що в футболі один удар може все змінити. Так і є", – цитує Льоріса sport-express.ru.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 2
Франція
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Теги
Франція Франція ЧС 2018 Уругвай - Франція Фернандо Муслера Фернандо Муслера Уго Льоріс Уго Льоріс
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